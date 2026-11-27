|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Julius Bär-Performance im Blick
|
27.11.2026 10:02:31
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Julius Bär eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 27.11.2016 wurde die Julius Bär-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45.14 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 2.215 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 62.48 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.41 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 12.65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Julius Bär
|
12:26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Julius Bär
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.