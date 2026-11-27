Am 27.11.2016 wurde die Julius Bär-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45.14 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 2.215 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 62.48 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.41 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 12.65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch