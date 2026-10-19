IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Das IVF HARTMANN-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 202.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.941 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 124.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 612.65 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38.74 Prozent.
Jüngst verzeichnete IVF HARTMANN eine Marktkapitalisierung von 294.78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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