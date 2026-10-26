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|IVF HARTMANN-Investition im Blick
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26.10.2026 10:02:25
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden IVF HARTMANN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 139.50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71.685 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’032.26 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 23.10.2026 auf 126.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.68 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 300.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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