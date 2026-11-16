SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.11.2016 wurden IVF HARTMANN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 202.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.505 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 124.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’163.37 CHF wert. Damit wäre die Investition um 38.37 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 296.83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch