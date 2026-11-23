Heute vor 1 Jahr wurden Trades IVF HARTMANN-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 138.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.725 IVF HARTMANN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IVF HARTMANN-Papiers auf 127.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92.03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 302.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch