SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der IVF HARTMANN-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 132.00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.576 IVF HARTMANN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 946.97 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Papiers am 06.11.2026 auf 125.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.30 Prozent verringert.

Der IVF HARTMANN-Wert an der Börse wurde auf 298.19 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch