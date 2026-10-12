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IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256

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Rentable IVF HARTMANN-Anlage? 12.10.2026 10:02:29

SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

IVF HARTMANN
123.82 CHF 1.19%
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IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die IVF HARTMANN-Aktie an diesem Tag 144.00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hat, hat nun 0.694 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 125.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87.15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.85 Prozent verringert.

IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 299.28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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