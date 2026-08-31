SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 138.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.725 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.93 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 5.07 Prozent.

IVF HARTMANN wurde am Markt mit 311.89 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch