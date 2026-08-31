IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes IVF HARTMANN-Investment?
|
31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 138.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.725 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.93 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 5.07 Prozent.
IVF HARTMANN wurde am Markt mit 311.89 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IVF HARTMANN AG
|
10:02
|SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI mittags schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SIX-Handel SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu IVF HARTMANN AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.