SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 110.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.909 IVF HARTMANN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.55 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 07.08.2026 auf 126.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.55 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 299.73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch