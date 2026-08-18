Investis Aktie 32509429 / CH0325094297
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investis-Investment gewesen.
Investis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Investis-Aktie bei 126.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79.365 Investis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’865.08 CHF, da sich der Wert einer Investis-Aktie am 17.08.2026 auf 149.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.65 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Investis belief sich zuletzt auf 1.93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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