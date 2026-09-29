Investis Aktie 32509429 / CH0325094297
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Investis-Aktien gewesen.
Die Investis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Investis-Papier an diesem Tag bei 105.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 95.238 Investis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Investis-Papiere wären am 28.09.2026 13’666.67 CHF wert, da der Schlussstand 143.50 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 36.67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Investis eine Marktkapitalisierung von 1.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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