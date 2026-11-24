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24.11.2026 10:02:13
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Investis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 104.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 9.615 Investis-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 146.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’403.85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40.38 Prozent vermehrt.
Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.87 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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