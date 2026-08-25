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Investis Aktie 32509429 / CH0325094297

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Langfristige Performance 25.08.2026 10:02:17

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie gebracht.

Investis
146.11 CHF 0.84%
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Am 25.08.2023 wurde die Investis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 93.20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, befänden sich nun 1.073 Investis-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (146.50 CHF), wäre das Investment nun 157.19 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 57.19 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Investis belief sich zuletzt auf 1.89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’043.91 19.79 SK3BLU
Short 15’344.63 13.96 S9B6IU
Short 15’932.49 8.92 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’459.78 25.08.2026 10:43:32
Long 13’851.09 19.39 SABDTU
Long 13’543.44 13.76 S8B67U
Long 12’964.15 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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