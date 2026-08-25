SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 25.08.2023 wurde die Investis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 93.20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, befänden sich nun 1.073 Investis-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (146.50 CHF), wäre das Investment nun 157.19 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 57.19 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Investis belief sich zuletzt auf 1.89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch