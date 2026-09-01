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Investis Aktie 32509429 / CH0325094297

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Profitable Investis-Anlage? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie Investoren gebracht.

Investis
145.57 CHF 0.25%
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Am 01.09.2021 wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Investis-Aktie bei 100.00 CHF. Bei einem Investis-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.000 Investis-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’465.00 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 31.08.2026 auf 146.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.50 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Investis eine Börsenbewertung in Höhe von 1.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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