Investis Aktie 32509429 / CH0325094297
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Investis-Anlage?
|
01.09.2026 10:02:33
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie Investoren gebracht.
Am 01.09.2021 wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Investis-Aktie bei 100.00 CHF. Bei einem Investis-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.000 Investis-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’465.00 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 31.08.2026 auf 146.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.50 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Investis eine Börsenbewertung in Höhe von 1.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Investis Holding AG
|
10:02
|SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf (AWP)
|
28.08.26
|Investis begibt erfolgreich eine Obligationenanleihe über CHF 100 Mio. (EQS Group)
|
28.08.26
|Investis successfully issues a fixed rate bond of CHF 100 million (EQS Group)
|
28.08.26
|Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf (AWP)
|
27.08.26
|Investis-Aktie dennoch in Rot: Mietertrag und Gewinn klettern (AWP)
|
27.08.26
|Investis reports strong first-half results (EQS Group)
|
27.08.26
|Investis erzielt ein starkes Ergebnis (EQS Group)