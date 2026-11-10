SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 131.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 76.336 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Investis-Papiere wären am 09.11.2026 11’068.70 CHF wert, da der Schlussstand 145.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.69 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Investis belief sich zuletzt auf 1.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch