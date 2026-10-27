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27.10.2026 10:02:08
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investis-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 102.00 CHF. Bei einem Investis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.980 Investis-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Investis-Papiere wären am 26.10.2026 141.18 CHF wert, da der Schlussstand 144.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.18 Prozent gesteigert.
Investis war somit zuletzt am Markt 1.84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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