SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intershop von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 99.90 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 100.100 Intershop-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 152.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’275.28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52.75 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch