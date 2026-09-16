Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 0.4%  SPI 19’546 0.5%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’478 0.3%  Euro 0.9448 0.0%  EStoxx50 6’268 0.5%  Gold 4’350 1.3%  Bitcoin 62’149 0.4%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 107.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Frasers-Chef Murray folgt auf Sturm als Aufsichtsratschef
Glencore-Aktie höher: Konzern beendet Geschäfte mit Radiant - mutmassliche Fälschungen
Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie in Rot
Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft - Aktien im Plus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Intershop-Investment? 16.09.2026 10:02:28

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Intershop
159.17 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intershop-Anteile bei 153.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65.020 Intershop-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’364.11 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 15.09.2026 auf 159.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3.64 Prozent.

Am Markt war Intershop jüngst 1.46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intershop

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten