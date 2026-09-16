SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intershop-Anteile bei 153.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65.020 Intershop-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’364.11 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 15.09.2026 auf 159.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3.64 Prozent.

Am Markt war Intershop jüngst 1.46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch