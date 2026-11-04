SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 04.11.2016 wurden Intershop-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 101.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.990 Intershop-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 156.40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 154.85 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.85 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1.44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch