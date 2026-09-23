SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intershop-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 122.20 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.818 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.91 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 22.09.2026 auf 161.20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 31.91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1.48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch