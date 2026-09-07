SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen INTERROLL-Anteile letztlich bei 2’320.00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.431 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’606.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 692.24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30.78 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch