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INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897

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INTERROLL-Investmentbeispiel 12.10.2026 10:02:29

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine INTERROLL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen INTERROLL-Einstiegs gewesen.

INTERROLL
1325.49 CHF 0.53%
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Am 12.10.2023 wurde die INTERROLL-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die INTERROLL-Aktie an diesem Tag 2’480.00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hat, hat nun 0.040 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 53.47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’326.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 46.53 Prozent.

INTERROLL wurde am Markt mit 1.11 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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