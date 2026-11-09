SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren verloren

Am 09.11.2023 wurde die INTERROLL-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug an diesem Tag 2’330.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das INTERROLL-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.429 INTERROLL-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 625.75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’458.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 37.42 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1.22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch