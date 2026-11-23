Vor 10 Jahren wurde das INTERROLL-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’051.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.095 INTERROLL-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der INTERROLL-Aktie auf 1’402.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.40 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33.40 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte INTERROLL einen Börsenwert von 1.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch