INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INTERROLL-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden INTERROLL-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die INTERROLL-Anteile bei 1’018.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.098 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des INTERROLL-Papiers auf 1’620.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59.14 Prozent vermehrt.
INTERROLL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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