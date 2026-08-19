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INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916

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Lukrative INFICON-Investition? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

INFICON
171.56 CHF -1.72%
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Vor 1 Jahr wurde das INFICON-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INFICON-Papiers betrug an diesem Tag 95.70 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.449 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’797.28 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Anteils am 18.08.2026 auf 172.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 79.73 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete INFICON eine Marktkapitalisierung von 4.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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