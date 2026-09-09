SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen

Das INFICON-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das INFICON-Papier an diesem Tag bei 38.25 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 26.144 INFICON-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 171.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’486.27 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 348.63 Prozent.

Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 4.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch