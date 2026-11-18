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|Profitable INFICON-Investition?
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18.11.2026 10:02:06
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in INFICON-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 18.11.2023 wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des INFICON-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 105.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95.057 INFICON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 154.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’657.79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46.58 Prozent.
Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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