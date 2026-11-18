Am 18.11.2023 wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des INFICON-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 105.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95.057 INFICON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 154.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’657.79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46.58 Prozent.

Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch