INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|INFICON-Performance im Blick
|
21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das INFICON-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die INFICON-Aktie bei 102.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die INFICON-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.728 INFICON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’655.64 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 20.10.2026 auf 170.20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.56 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 4.33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu INFICON HOLDING AG
|
21.10.26
|SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|INFICON to Publish its Third Quarter 2026 Results on Tuesday, October 27, 2026 (EQS Group)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SIX-Handel: So performt der SPI am Mittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu INFICON HOLDING AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
INFICON am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.