SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das INFICON-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die INFICON-Aktie bei 102.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die INFICON-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.728 INFICON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’655.64 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 20.10.2026 auf 170.20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.56 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 4.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch