SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.11.2016 wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34.90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.865 INFICON-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 173.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 496.28 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 496.28 CHF entspricht einer Performance von +396.28 Prozent.

INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.19 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch