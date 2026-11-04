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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen INFICON-Investment verdienen können.
Am 04.11.2016 wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34.90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.865 INFICON-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 173.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 496.28 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 496.28 CHF entspricht einer Performance von +396.28 Prozent.
INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.19 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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