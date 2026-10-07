INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen INFICON-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem INFICON-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35.93 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die INFICON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 278.358 INFICON-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 198.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55’226.17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 452.26 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von INFICON bezifferte sich zuletzt auf 4.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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