SPI-Wert Implenia-Aktie: Wäre ein Implenia-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65.40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.529 Implenia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 65.30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.85 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0.15 Prozent vermindert.

Implenia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch