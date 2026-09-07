Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Implenia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2025 wurden Implenia-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 64.20 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 155.763 Anteilen. Die gehaltenen Implenia-Aktien wären am 04.09.2026 10’514.02 CHF wert, da der Schlussstand 67.50 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 5.14 Prozent gleich.
Insgesamt war Implenia zuletzt 1.25 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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