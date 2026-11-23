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|Rentable Implenia-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Implenia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Implenia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54.21 CHF. Bei einem Implenia-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.447 Implenia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’304.23 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Papiers am 20.11.2026 auf 70.70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30.42 Prozent zugenommen.
Implenia war somit zuletzt am Markt 1.30 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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