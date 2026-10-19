SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Implenia-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Implenia-Papiers betrug an diesem Tag 19.40 CHF. Bei einem Implenia-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 515.464 Implenia-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (62.50 CHF), wäre die Investition nun 32’216.49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 222.16 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch