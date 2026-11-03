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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Idorsia-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18.85 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53.050 Idorsia-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 02.11.2026 225.68 CHF wert, da der Schlussstand 4.25 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77.43 Prozent.
Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 1.21 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Idorsia am 03.11.2026
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