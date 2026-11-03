SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18.85 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53.050 Idorsia-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 02.11.2026 225.68 CHF wert, da der Schlussstand 4.25 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77.43 Prozent.

Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 1.21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch