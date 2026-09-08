Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Idorsia-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Idorsia-Aktie bei 22.26 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 449.236 Idorsia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’282.12 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 07.09.2026 auf 5.08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77.18 Prozent.
Jüngst verzeichnete Idorsia eine Marktkapitalisierung von 1.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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