Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Idorsia-Investment im Blick
|
25.08.2026 10:02:17
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Idorsia-Investment gewesen.
Das Idorsia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Idorsia-Anteile bei 2.77 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36.166 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194.39 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94.39 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Idorsia zuletzt 1.47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: SPI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.