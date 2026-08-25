SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren

Das Idorsia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Idorsia-Anteile bei 2.77 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36.166 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194.39 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94.39 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Idorsia zuletzt 1.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch