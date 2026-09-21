SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Wäre eine Hypothekarbank Lenzburg-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Am 21.09.2021 wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4’240.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.236 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 18.09.2026 990.57 CHF wert, da der Schlussstand 4’200.00 CHF betrug. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 990.57 CHF entspricht einer negativen Performance von 0.94 Prozent.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 301.63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch