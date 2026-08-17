Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4’260.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investierten, hätten nun 2.347 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4’200.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’859.15 CHF wert. Mit einer Performance von -1.41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Hypothekarbank Lenzburg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 301.18 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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