Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4’160.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hat, hat nun 0.024 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 4’180.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.48 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.48 Prozent angewachsen.
Hypothekarbank Lenzburg war somit zuletzt am Markt 300.06 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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