Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’891 0.8%  SPI 19’573 0.6%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’432 -0.5%  Euro 0.9452 -0.2%  EStoxx50 6’271 -0.9%  Gold 4’314 -0.8%  Bitcoin 63’690 1.6%  Dollar 0.8193 0.3%  Öl 108.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Suche...

Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Hypothekarbank Lenzburg-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Hypothekarbank Lenzburg
4160.12 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4’160.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hat, hat nun 0.024 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 4’180.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.48 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.48 Prozent angewachsen.

Hypothekarbank Lenzburg war somit zuletzt am Markt 300.06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?