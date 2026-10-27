SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61.80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 161.812 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 158.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’631.07 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 156.31 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner bezifferte sich zuletzt auf 2.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch