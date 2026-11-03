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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Huber + Suhner-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 03.11.2021 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82.10 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 1.218 Huber + Suhner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 163.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199.51 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +99.51 Prozent.
Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 2.98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Huber + Suhner AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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