SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2021 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82.10 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 1.218 Huber + Suhner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 163.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199.51 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +99.51 Prozent.

Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 2.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch