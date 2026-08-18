Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Huber + Suhner-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Huber + Suhner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59.70 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.750 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Huber + Suhner-Anteile wären am 17.08.2026 3’408.71 CHF wert, da der Schlussstand 203.50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 240.87 Prozent vermehrt.
Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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