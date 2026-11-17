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|Huber + Suhner-Performance im Blick
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie betrug an diesem Tag 141.60 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 70.621 Huber + Suhner-Aktien. Die gehaltenen Huber + Suhner-Papiere wären am 16.11.2026 11’638.42 CHF wert, da der Schlussstand 164.80 CHF betrug. Mit einer Performance von +16.38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3.09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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