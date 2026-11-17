Heute vor 1 Jahr wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie betrug an diesem Tag 141.60 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 70.621 Huber + Suhner-Aktien. Die gehaltenen Huber + Suhner-Papiere wären am 16.11.2026 11’638.42 CHF wert, da der Schlussstand 164.80 CHF betrug. Mit einer Performance von +16.38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch