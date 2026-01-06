SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 06.01.2016 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 44.70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 223.714 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.01.2026 34’228.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.28 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2.68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

