Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Huber + Suhner-Performance
|
06.01.2026 10:02:17
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 06.01.2016 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 44.70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 223.714 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.01.2026 34’228.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.28 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2.68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
10:02
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.12.25
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.12.25
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.12.25
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Huber+Suhner-Aktie kräftig unter Druck: Währungseffekte zwingen zu defensiver Umsatzprognose (AWP)
|
15.12.25
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SPI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Börse Zürich: Gewinne im SPI (finanzen.ch)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.