Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Highlight Event and Entertainment-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8.50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 1’176.471 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (5.20 CHF), wäre die Investition nun 6’117.65 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38.82 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Highlight Event and Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 67.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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