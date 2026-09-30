Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13.58 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 73.624 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 353.39 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 29.09.2026 auf 4.80 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 353.39 CHF entspricht einer negativen Performance von 64.66 Prozent.
Der Highlight Event and Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 62.13 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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