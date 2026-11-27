Heute vor 10 Jahren wurden HIAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HIAG Immobilien-Aktie 104.40 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 9.579 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’233.72 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 26.11.2026 auf 128.80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.37 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1.27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch