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|Profitable HIAG Immobilien-Investition?
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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.
Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 103.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.971 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 127.57 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 29.10.2026 auf 131.40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 27.57 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1.33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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HIAG Immobilien am 30.10.2026
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