SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 103.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.971 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 127.57 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 29.10.2026 auf 131.40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 27.57 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch